Agricoltura | Berlusconi-Tajani-De Meo | ' da Parlamento Ue sì a 3 proposte Pac'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La Plenaria deleuropeo ha approvato le 3legislative del Pacchetto sulla Politica agricola comune, la più importante delle politiche dell'Ue, presente già nel Trattato di Roma del 1957. La nuova politica mette al centro i veri agricoltori, sostiene i giovani e favorisce investimenti e occupazione valorizzando prodotti ed eccellenze italiane. Da sola, con 344 miliardi stanziati per il 2021-2027, la Pac rappresenta oltre un terzo del bilancio europeo. Al nostro Paese arriveranno oltre 3,6 miliardi di euro l'anno". Lo sottolineano in una nota Silvio, Antonioe Salvatore De Meo. "Ventidue milioni di cittadini europei -ricordano- lavorano in questo settore, il 47% del nostro territorio è agricolo: sostenere l'...

(Adnkronos) - "Il nostro Paese -proseguono Berlusconi, Tajani e De Meo- è primo in Europa per numero di prodotti di qualità certificata. Per noi, l'agricoltura è un settore strategico per la crescita ...Tre assessori alla lista del presidente, due alla Lega e due a FdI. All'alleanza elettorale FI-Liguria Popolare la vicepresidenza dell'assemblea ...