X Factor 2020 | Last Call stasera su Sky Uno | gli ospiti e le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 ottobre 2020)su Sky Uno alle 21:15 torna Xcon l'ultima fase di selezioni, la, che decreterà chi accederà ai Live: ecco glie lesu Sky Uno - e in streaming su NOW TV - arriva ladi X, l'ultimo step di selezioni, l'ultima chance di essere tra i protagonisti dei Live. Per Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è giunto il momento della scelta definitiva: dei 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, soltanto 12 riusciranno a calcare il palco di #XF. Un'ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti ...