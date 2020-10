Vigili urbani positivi a Napoli, ci sono difficoltà (Di giovedì 22 ottobre 2020) Agenti di polizia municipale positivi al Coronavirus a Napoli. La situazione è complicata e il corpo è in oggettiva difficoltà. Coronavirus a Napoli: 30 agenti positivi, 170 isolati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Agenti di polizia municipaleal Coronavirus a. La situazione è complicata e il corpo è in oggettiva difficoltà. Coronavirus a: 30 agenti, 170 isolati su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vigili urbani Il Comune di Torino assume 40 nuovi vigili urbani: gli agenti operativi nei prossimi mesi Mole24 Coronavirus a Napoli: 30 agenti positivi, 170 isolati

Oggettive difficoltà per il Comune di Napoli e in particolare per la sua Polizia Municipale. il Coronavirus ha letteralmente decimato il corpo dei vigili urbani che, al momento, conta 30 positivi e ...

Roma, vice comandante dei vigili Buttarelli investito da auto contromano

L’alto ufficiale dei vigili urbani si trovava alla guida della sua motocicletta in via Appia Pignatelli, quando all’altezza di via Erode Attico è stato investito da un’auto che circolava ...

