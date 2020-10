"Un coprifuoco per gli aperitivi" Che cosa può cambiare adesso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gabriele Laganà Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco estendere l’orario di inizio del coprifuoco è una valida strada per ridurre i contatti evitabili Agire ora anche attraverso l’adozione di misure più drastiche per evitare conseguenze gravi sia in termini di vite umane che economiche nel prossimo futuro. È questo in sostanza l’ennesimo avvertimento lanciato dal virologo Fabrizio Pregliasco che all'Adnkronos Salute si è spinto a chiedere provvedimenti anti-coronavirus decisamente duri come l’obbligo di restare in casa esteso anche in altre ore della giornata."Valutare il coprifuoco già dall'ora dell'apertivo, diciamo intorno alle 18", è la proposta del virologo dell'università Statale ecomponente del Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia per ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gabriele Laganà Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco estendere l’orario di inizio delè una valida strada per ridurre i contatti evitabili Agire ora anche attraverso l’adozione di misure più drastiche per evitare conseguenze gravi sia in termini di vite umane che economiche nel prossimo futuro. È questo in sostanza l’ennesimo avvertimento lanciato dal virologo Fabrizio Pregliasco che all'Adnkronos Salute si è spinto a chiedere provvedimenti anti-coronavirus decisamente duri come l’obbligo di restare in casa esteso anche in altre ore della giornata."Valutare ilgià dall'ora dell'apertivo, diciamo intorno alle 18", è la proposta del virologo dell'università Statale ecomponente del Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia per ...

