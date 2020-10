Tra Miguel Bosé e l’ex compagno è guerra legale per la paternità (Di giovedì 22 ottobre 2020) La famiglia Bosé-Palau in tribunale Miguel Bosé, cantante italo-spagnolo e divo indiscusso della scena musicale degli anni ’80, adesso all’età di 64 anni, ha una grossa gatta da pelare. Miguel è stato insieme allo scultore Nacho Palau per quasi trent’anni. I due non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore ma nonostante ciò, hanno scelto di diventare famiglia. Nel 2011 Miguel Bosé ha difatti annunciato su Twitter di esser diventato padre di due gemelli grazie all’utero in affitto. Poco dopo, ecco un’altra coppia di gemelli. Miguel è padre biologico dei primi due figli e Nacho è padre biologico del terzo e del quarto figlio. Purtroppo però, dopo così tanti anni d’amore e di famiglia, nel 2018 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) La famiglia Bosé-Palau in tribunaleBosé, cantante italo-spagnolo e divo indiscusso della scena musicale degli anni ’80, adesso all’età di 64 anni, ha una grossa gatta da pelare.è stato insieme allo scultore Nacho Palau per quasi trent’anni. I due non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore ma nonostante ciò, hanno scelto di diventare famiglia. Nel 2011Bosé ha difatti annunciato su Twitter di esser diventato padre di due gemelli grazie all’utero in affitto. Poco dopo, ecco un’altra coppia di gemelli.è padre biologico dei primi due figli e Nacho è padre biologico del terzo e del quarto figlio. Purtroppo però, dopo così tanti anni d’amore e di famiglia, nel 2018 ...

infoitcultura : Tra Miguel Bosé e l’ex compagno scoppia la lite sui figli (nati con l'utero in affitto) - Radio105 : Bosé e Palau hanno sempre tenuto riservata la loro storia e non hanno mai formalizzato l'unione con un matrimonio o… - Notiziedi_it : Battaglia legale tra Miguel Bosé e l’ex compagno per la custodia dei figli. “Devono stare l’uno accanto all’altro” - PorcodelMolente : Guerra legale tra Miguel Bosé e l’ex compagno per i 4 figli - Italia_Notizie : Guerra legale tra Miguel Bosé e l’ex compagno per i 4 figli -