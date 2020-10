Se il recovery fund ritarda sarà colpa dei governi nazionali dell'Ue (Di giovedì 22 ottobre 2020) Malgrado la seconda ondata di covid metta paura a tutti i leader europei, il recovery fund non riesce a uscire dalle pastoie dei negoziati in corso. Tutto perché finora si è perso tempo. I 27 paesi membri dell’Unione Europea potevano procedere alla ratifica del fondo di ripresa (più precisamente della parte sulle ‘risorse proprie’, ma lo spieghiamo meglio in seguito) già a partire da metà settembre. Nessuno di loro lo ha fatto. E ora che si fiuta un possibile ritardo nell’operatività del fondo di ripresa, che doveva essere pronto per gennaio, tutti insieme provano ad addossare le responsabilità al Parlamento europeo, che sta solo chiedendo di aumentare il bilancio pluriennale 2021-27 dell’Ue e che, in questa drammatica fase ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Malgrado la seconda ondata di covid metta paura a tutti i leader europei, ilnon riesce a uscire dalle pastoie dei negoziati in corso. Tutto perché finora si è perso tempo. I 27 paesi membri’Unione Europea potevano procedere alla ratifica del fondo di ripresa (più precisamentea parte sulle ‘risorse proprie’, ma lo spieghiamo meglio in seguito) già a partire da metà settembre. Nessuno di loro lo ha fatto. E ora che si fiuta un possibile ritardo nell’operatività del fondo di ripresa, che doveva essere pronto per gennaio, tutti insieme provano ad addossare le responsabilità al Parlamento europeo, che sta solo chiedendo di aumentare il bilancio pluriennale 2021-27’Ue e che, in questa drammatica fase ...

