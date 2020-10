Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: le città coinvolte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: Da Milano a Roma saranno coinvolte tutte le principali città italiane Si preannuncia un venerdì nero per tutti i fruitori dei mezzi pubblici in Italia. Il 23 ottobre è infatti proclamato uno Sciopero totale di metro, bus e treni che coinvolgerà le principali città italiane. … L'articolo Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: le città coinvolte proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020)die bus,il 23: Da Milano a Roma sarannotutte le principali città italiane Si preannuncia un venerdì nero per tutti i fruitori dei mezzi pubblici in Italia. Il 23è infatti proclamato unototale di, bus e treni che coinvolgerà le principali città italiane. … L'articolodie bus,il 23: le cittàproviene da Inews.it.

rossanafra : @InfoAtac Buongiorno volevo un informazione circa lo sciopero di domani, è prevista la chiusura delle metro a oppur… - decastoro : Se bro non mi avesse detto dello sciopero si domani sarei andata alla metro alle 10 per scoprirlo di persona beccan… - Simo_fm : @atm_informa confermate lo sciopero generale dei mezzi? Fasce orarie garantite? ???????? Sciopero trasporti 23 ottobre… - infoitinterno : Sciopero trasporti 23 ottobre: tutte le informazioni su treni, metro, tram e bus - Gianlucamari89 : Vi saranno assembramenti in metro tra le 17.30 e le 18 ove sarà impossibile garantire il distanziamento, poiché tut… -