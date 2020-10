Più contagi rispetto ai tamponi Ecco come leggere bene i dati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Martina Piumatti Respiratori in un reparto di terapia intensivaSale il rapporto tra tamponi e casi rilevati nel bollettino di mercoledì 21 ottobre. Su oltre 106 mila sono positivi il 14,27% dei testati Sale ancora il rapporto tra casi testati e positivi rilevati: il vero indice della capacità di monitoraggio e di tracciamento del sistema. Oltre 14 su 100. Il rapporto indicativo della portata del contagio non va conteggiato sul totale dei tamponi eseguiti, che il 21 ottobre hanno raggiunto il record di 177 mila. Il dato, infatti, comprende anche i test realizzati per verificare se casi già registrati come positivi si sono negativizzati e possono uscire dalla quarantena obbligatoria. I tamponi serviti appunto per testare i possibili contagiati, che hanno ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Martina Piumatti Respiratori in un reparto di terapia intensivaSale il rapporto trae casi rilevati nel bollettino di mercoledì 21 ottobre. Su oltre 106 mila sono positivi il 14,27% dei testati Sale ancora il rapporto tra casi testati e positivi rilevati: il vero indice della capacità di monitoraggio e di tracciamento del sistema. Oltre 14 su 100. Il rapporto indicativo della portata delo non va conteggiato sul totale deieseguiti, che il 21 ottobre hanno raggiunto il record di 177 mila. Il dato, infatti, comprende anche i test realizzati per verificare se casi già registratipositivi si sono negativizzati e possono uscire dalla quarantena obbligatoria. Iserviti appunto per testare i possibiliati, che hanno ...

