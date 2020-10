NFL | possibile rinvio di un mese per il SuperBowl 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilpotrebbe subire ildi una causa dell’emergenza coronavirus. La partita più importante della National Football League, prevista il 7 febbraio, potrebbe essere spostata al 7 marzo per via dei tanti match da recuperare. Diverse partite sono già state posticipate a causa di numerosi casi di positività all’interno delle squadre. “Preferiremmo non spostarlo – ha detto Mark Murphy, CEO dei Green Bay Packers -. “Vorremmo giocare il piùsecondo l’attuale calendario. Abbiamo avuto un incontro questa settimana e abbiamo deciso di cancellare il Pro Bowl il quale è una settimana prima del Super Bowl in modo da rendere facile spostare tutto e creare una diciottesima settimana”.