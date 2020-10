Miley Cyrus: “Ho avuto un incontro ravvicinato con un UFO” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Miley Cyrus ha raccontato di aver visto un UFO e aver stabilito un contatto visivo: la cantante ha rivelato di essere rimasta scossa per molto tempo dopo il suo incontro ravvicinato. Miley Cyrus ha avuto un incontro ravvicinato con un UFO con cui è riuscita a stabilire un contatto visivo: la pop star ha raccontato la propria esperienza durante una chiacchierata con Rick Owens per la rivista Interview. Miley Cyrus alcuni giorni fa ha regalato agli spettatori di MTV una serata all'insegna dell''Unplugged' suonando dal giardino di casa alcune cover di band come i Pearl Jam e i The Cardigans. Ora è al lavoro con altri collaboratori, di cui non ha fatto il nome, a un album di cover dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha raccontato di aver visto un UFO e aver stabilito un contatto visivo: la cantante ha rivelato di essere rimasta scossa per molto tempo dopo il suohauncon un UFO con cui è riuscita a stabilire un contatto visivo: la pop star ha raccontato la propria esperienza durante una chiacchierata con Rick Owens per la rivista Interview.alcuni giorni fa ha regalato agli spettatori di MTV una serata all'insegna dell''Unplugged' suonando dal giardino di casa alcune cover di band come i Pearl Jam e i The Cardigans. Ora è al lavoro con altri collaboratori, di cui non ha fatto il nome, a un album di cover dei ...

