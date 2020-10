Kessie: “Ibra è un campione, voglio fare meglio dell’anno scorso” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole: “Dobbiamo dare sempre il massimo in campo come stiamo facendo adesso, per me è uguale con chi gioco. Ibrahimovic è un campione che ci aiuta tanto, dà una mano a tutti e speriamo possa giocare ancora molte altre partite. Adesso ci siamo ripresi dopo un momento di fatica, non sempre è tutto positivo. Dopo il lockdown abbiamo recuperato bene riuscendo a recuperare. Ognuno corre per l’altro, il mister ha cercato di creare una famiglia. L’anno scorso ho segnato sette gol, adesso voglio fare meglio dell’anno scorso.” Foto: twitter Milan L'articolo Kessie: “Ibra è un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, il centrocampista del Milan Franckha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole: “Dobbiamo dare sempre il massimo in campo come stiamo facendo adesso, per me è uguale con chi gioco. Ibrahimovic è unche ci aiuta tanto, dà una mano a tutti e speriamo possa giocare ancora molte altre partite. Adesso ci siamo ripresi dopo un momento di fatica, non sempre è tutto positivo. Dopo il lockdown abbiamo recuperato bene riuscendo a recuperare. Ognuno corre per l’altro, il mister ha cercato di creare una famiglia. L’anno scorso ho segnato sette gol, adessodell’anno scorso.” Foto: twitter Milan L'articolo: “Ibra è un ...

GurzoBahri : RT @SimoneCristao: Un'ora di pilota automatico, poi qualche affanno in più fino all'affondo di Hauge ma alla fine il #Milan porta a casa i… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Kessie a Sky: 'Pioli ha costruito una famiglia. I rigori? Ibra è un campione' - frasigno66 : @vinx_enzo @acmilan Per quello avrei aspettato almeno 10 minuti per sostituire Kessie e Ibra, o almeno uno solo dei… - MilanLiveIT : Kessie dopo #CelticMilan: 'Pioli ha creato una famiglia. Ibra? Un campione che aiuta tutti' ??… - marcovarini : C’è un solo giocatore di cui il Milan non può fare a meno in questo momento, non è Calha e (per assurdo) nemmeno Ib… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie “Ibra SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia