Il Paradiso delle signore spoiler 23 ottobre | Vittorio riceve una brutta notizia da Beatrice

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ultimo appuntamento della settimana con Il, quello del 23, si concluderà con un colpo di scena. Marta sarà, ormai, partita efarà fatica ad abituarsi alla routine senza sua moglie. Il direttore dello shopping center, però, verrà distratto da una visita inaspettata. Adelaide, intanto, sarà in fibrillazione per l’annuncio della nomina del nuovo presidente del circolo. A tale scopo si farà venire in mente un’idea per riuscire a riconfermare il suo titolo. In casa Cattaneo, invece, si respirerà un clima parecchio teso. Fermento alGlidella puntata del 23del ...