Griezmann non ci sta | sbotta sui social contro stampa spagnola e articolo razzista verso Ansu Fati

Grave episodio di razzismo nei confronti del gioiellino del Barcellona Ansu Fati. Questa volta, però, ad essere negativamente protagonista è la stampa spagnola ed in particolare un articolo pubblicato da ABC. A mettere in risalto l'episodio, Antoine Griezmann che ha voluto pubblicamente difendere il suo compagno di squadra con un messaggio pubblicato via social.

La colpa è delle parole scelte per scrivere l'articolo in cui si parlava delle doti atletiche di Ansu Fati.

A mettere in risalto l’episodio, Antoine Griezmann che ha voluto pubblicamente difendere il suo compagno di squadra con un messaggio pubblicato via social. La colpa è delle parole scelte per scrivere ...

