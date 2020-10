Giro d’Italia 2020: lo Stelvio fa grossi danni. Sunweb in trionfo: vince Hindley, Kelderman in rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Era la tappa più attesa, la diciottesima del Giro d’Italia 2020, con partenza da Pinzolo e arrivo a Laghi di Cancano, e non ha tradito le aspettative. Lo Stelvio, montagna più alta della Corsa rosa, è stato ricco di sorprese. Il Team INEOS Grenadiers ribalta la classifica generale con uno scatenato Tao Geoghegan Hart, ma a vincere è il giovane Jai Hindley (Team Sunweb). Colpo doppio per lo squadrone tedesco che conquista anche la Maglia rosa con Wilco Kelderman. Inizio in salita, con andatura ovviamente altissima in gruppo. Non c’è stato modo sul GPM di Campo Carlo Magno di formare la fuga giusta, mentre il tentativo si è creato successivamente, tra discesa e fondovalle. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Era la tappa più attesa, la diciottesima deld’Italia, con partenza da Pinzolo e arrivo a Laghi di Cancano, e non ha tradito le aspettative. Lo, montagna più alta della Corsa, è stato ricco di sorprese. Il Team INEOS Grenadiers ribalta la classifica generale con uno scatenato Tao Geoghegan Hart, ma are è il giovane Jai(Team). Colpo doppio per lo squadrone tedesco che conquista anche la Magliacon Wilco. Inizio in salita, con andatura ovviamente altissima in gruppo. Non c’è stato modo sul GPM di Campo Carlo Magno di formare la fuga giusta, mentre il tentativo si è creato successivamente, tra discesa e fondovalle. ...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - OA_Sport : Classifica Giro d’Italia 2020, 18ma tappa: Kelderman nuova maglia rosa, Hindley a 12”. Nibali e Almeida affondano - akki0907 : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ?? @taogeoghegan, @JaiHindley, Dennis ?? 42'' > @W1lcokelderman ??1'24'' > Bilbao , @ja… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta