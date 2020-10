GF Vip | Guenda Goria | Telemaco? “Ci sta riprovando con la moglie”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sta girando in queste ore l’indiscrezione sul presunto fidanzato della pianista Si continua a parlare fuori e dentro la Casa della relazione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Quale? Quella traDell’Aquila. I due si sarebbero frequentati prima dell’ingresso dinella casa di Cinecittà e lei, per discrezione, non aveva voluto svelare la sua relazione. Ma è saltata fuori, dopo che la ex moglie diaveva fatto un appello aperché la donna, madre di un bimbo di tre anni e mezzo, ha tutta l’intenzione di salvare il suo matrimonio. View this post on Instagram Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo di questa sera è @mariateresaruta! #GFVIP A ...