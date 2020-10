Gattuso in conferenza: «Non meritavamo di perdere, abbiamo preso una bella mazzata» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza stampa al termine della gara di Europa League contro l’AZ Rifarebbe le stesse scelte? «Sicuramente, le scelte si fanno con un lavoro dietro, ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Siamo stati un po’ sterili, abbiamo preso un tiro e l’abbiamo pagato caro, più di quello che dovevamo» Questo ko complica il cammino in Europa? Ora c’è la Real Sociedad. «Ad oggi sì, abbiamo preso una bella mazzata, perdere così in casa è una mazzata e ora testa al Benevento. Solamente dopo ci concentreremo sulla gara con la Real Sociedad». Più arrabbiato o deluso? «Tutte e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoinstampa al termine della gara di Europa League contro l’AZ Rifarebbe le stesse scelte? «Sicuramente, le scelte si fanno con un lavoro dietro, ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Siamo stati un po’ sterili,un tiro e l’pagato caro, più di quello che dovevamo» Questo ko complica il cammino in Europa? Ora c’è la Real Sociedad. «Ad oggi sì,unacosì in casa è unae ora testa al Benevento. Solamente dopo ci concentreremo sulla gara con la Real Sociedad». Più arrabbiato o deluso? «Tutte e ...

