Frosinone: operazione casanegra, arrestati un italiano e due stranieri per spaccio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Frosinone – Alle prime luci dell'alba, gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre individui, un italiano e due stranieri, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone. L'attività investigativa, iniziata nel 2018, ha portato alla luce un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, che arrivavano sulla piazza frusinate grazie alla complicità di due narcotrafficanti, fratelli di origine marocchina, residenti da tempo a Frosinone. Lo stupefacente arrivava dalla Spagna a Bologna, dove alcuni parenti dei due stranieri la affidavano a vari corrieri che ...

Frosinone. Operazione "Casanegra" della Squadra Mobile. La coca arrivava alla Spagna via Bologna. Un italiano e due stranieri arrestati dalla Polizia

