Detroit | Become Human Collector' s Edition sfoggia una statua di Kara alta quasi 30 cm

Oggi Quantic Dream S.A annuncia la release mondiale della Collectors' Edition di Detroit: Become Human PC, contenente tanti oggetti da collezione dedicati ai fan dell'ultima fatica dei creatori di Fahrenheit e Heavy Rain. I dettagli nel comunicato ufficiale.Disponibile nei negozi a un prezzo suggerito di 349.98 euro, questa edizione è stata presentata a maggio nel corso di una live stream su Twitch e sarà disponibile in sole 2.500 unità per tutto il mondo. La Collectors' Edition contiene un documento di riconoscimento olografico della Cyberlife, con un game code per Steam sul retro, un set di tre spille rappresentanti gli iconici simboli del gioco e un'esclusiva statua dell'androide protagonista, "Kara".

Oggi Quantic Dream S.A annuncia la release mondiale della Collectors' Edition di Detroit: Become Human PC, contenente tanti oggetti da collezione dedicati ai fan dell'ultima fatica dei creatori di ...

