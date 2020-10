Demet Ozdemir: la sua rivolta contro una piaga sociale in Turchia (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’attrice turca Demet Ozdemir, che ha raggiunto la fama internazionale come protagonista di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”) in cui è partner di Can Yaman, non è solo talentuosa e bella; chi la segue sui social-network, saprà che è anche interessata ad alcuni temi sociali come la parità di genere e la violenza sulle donne (tra l’altro ricordate che a “Verissimo”, parlando di sua madre, ha elogiato le loro capacità e la loro forza?). I post di Demet sull’argomento Quest’estate la “Sanem” di “Daydreamer” ha partecipato con alcuni colleghi alla rivolta social per il femminicidio di Pinar Gültekin, una studentessa universitaria di 27 anni uccisa dall’ex fidanzato Cemal ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’attrice turca, che ha raggiunto la fama internazionale come protagonista di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”) in cui è partner di Can Yaman, non è solo talentuosa e bella; chi la segue sui social-network, saprà che è anche interessata ad alcuni temi sociali come la parità di genere e la violenza sulle donne (tra l’altro ricordate che a “Verissimo”, parlando di sua madre, ha elogiato le loro capacità e la loro forza?). I post disull’argomento Quest’estate la “Sanem” di “Daydreamer” ha partecipato con alcuni colleghi allasocial per il femminicidio di Pinar Gültekin, una studentessa universitaria di 27 anni uccisa dall’ex fidanzato Cemal ...

