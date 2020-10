Covid, divieto di mobilità interprovinciale: il chiarimento della Regione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCon l’ordinanza n.83, firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, viene decretato lo stop alle attività dalle ore 23:00 fino alle ore 05:00 del mattino seguente. Non pochi dubbi e perplessità ha generato la parte riguardante “il divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania”. Arriva allora il chiarimento da parte dell‘Unità di Crisi Regionale: “Con l’Ordinanza n.83 di oggi, è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano.La misura è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCon l’ordinanza n.83, firmata dal presidenteCampania, Vincenzo De Luca, viene decretato lo stop alle attività dalle ore 23:00 fino alle ore 05:00 del mattino seguente. Non pochi dubbi e perplessità ha generato la parte riguardante “ildi spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre provinceCampania”. Arriva allora ilda parte dell‘Unità di Crisi Regionale: “Con l’Ordinanza n.83 di oggi, è stato tra l’altro confermato ildi mobilitàper i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano.La misura è ...

