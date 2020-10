Coronavirus | De Micheli Ats | “Non bastano i tamponi per contenerlo | ora più restrizioni Le persone si infettano in fila per i test”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l’eccessiva fiducia nel tampone provoca dei paradossi. Lesi fanno il tampone e poi continuano a uscire prima dell’esito, leparadossalmente si contaminano facendo la coda per avere il tampone“. Vittorio De, direttore dell’Ats di Milano, torna a lanciare l’allarme alla trasmissione Prisma di Radio Popolare sulla situazione sanitaria nel capoluogo lombardo, tra le aree più colpite dalla seconda ondata di, e invita a non riporre neitutte le speranze per un possibile controllo della malattia: “Quando l’epidemia è partita lo ha fatto in Lombardia, ci siamo fermati, poi quando abbiamo ripreso le attività il contagio si ...