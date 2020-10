Champions League, tris vincente Juve, Lazio e Atalanta. Lukaku salva l’Inter nel finale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vittoria cruciale della Juve a Kiev, Lazio e Atalanta sul velluto contro Dortmund e Midtjylland. Inter, Lukaku evita la sconfitta all’esordio Niente ansia da debutto per l’Atalanta, che schianta i danesi del Midtjylland con una super prova di Gomez e Zapata. L’anno scorso in Champions l’esordio fu un incubo, con la sconfitta shock 4-0 a Zagabria contro la Dinamo. Ma i nerazzurri riuscirono a raddrizzare il girone arrivando a un passo dalle semifinali, quest’anno altro approccio e squadra decisamente più matura e consapevole. Si mette malissimo per l’Inter a San Siro, agganciata e poi addirittura superata dal Borussia M’Gladbach nel finale. Il solito Lukaku regala a Conte un punto prezioso per come si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vittoria cruciale dellaa Kiev,sul velluto contro Dortmund e Midtjylland. Inter,evita la sconfitta all’esordio Niente ansia da debutto per l’, che schianta i danesi del Midtjylland con una super prova di Gomez e Zapata. L’anno scorso inl’esordio fu un incubo, con la sconfitta shock 4-0 a Zagabria contro la Dinamo. Ma i nerazzurri riuscirono a raddrizzare il girone arrivando a un passo dalle semifinali, quest’anno altro approccio e squadra decisamente più matura e consapevole. Si mette malissimo per l’Inter a San Siro, agganciata e poi addirittura superata dal Borussia M’Gladbach nel. Il solitoregala a Conte un punto prezioso per come si ...

