Cambio in ora solare provocherà mini jet leg per 5 giorni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra sabato e domenica prossimi si passerà dall'ora legale all'ora solare e le lancette dell'orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, facendoci guadagnare un'ora di sonno, ma avremo giornate più corte. L'ora solare resterà attiva fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, quando si rifarà il Cambio. Il Cnr attraverso lo spazio di informazione "Il Cnr risponde" dedicato alle principali questioni di attualità nel corso del quale gli esperti dell'Ente mettono a disposizione del pubblico la propria conoscenza con pillole video di due minuti e un linguaggio semplice e diretto, dice che "il cambiamento, seppur minimo porta il nostro l'organismo, nel suo insieme di corpo e mente, a dover affrontare un mini jet leg e il ...

