Bufera sui finanziamenti UE all'Istituto di virologia di Wuhan: "E' solo disinformazione"

La Commissione Europea non ha "molto da dire" sui finanziamenti erogati dal programma Horizon 2020 all'Istituto di virologia di Wuhan, in Cina. "E' circolata della disinformazione su questo", ma "effettivamente l'Istituto ha partecipato, insieme a molti altri, ad un progetto, e ha ricevuto una piccola parte dei finanziamenti": lo ha precisato il portavoce della Commissione Johannes Bahrke, durante un briefing on line con la stampa a Bruxelles, riferendosi a un'interrogazione presentata alla Commissione dagli eurodeputati della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi. L'importo dei finanziamenti ricevuti dall'Istituto di virologia di Wuhan "è molto inferiore a quanto riportato da ...

