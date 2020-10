A Viso Aperto: il docufilm di Ambrogio Crespi sul “Lockdown” proiettato a Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con l’ombra di un nuovo Lockdown che si staglia all’orizzonte, e misure come il coprifuoco localizzato applicato in alcune regioni come Lombardia, Lazio e Campania, debutta stasera 22 ottobre alle ore 20:00 presso il Cinema Moderno – The Space di Roma il docufilm A Viso Aperto di Ambrogio Crespi di cui vi proponiamo il trailer ufficiale. La pellicola, nata da un’idea di Luigi Crespi e patrocinata da ANCI, Polizia di Stato e SIMEU (Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza), è stata girata durante il lockdown nelle zone Covid più colpite durante il picco dell’emergenza sanitaria. Il film traccia una linea immaginaria che rappresenta il punto di contatto nella battaglia contro il virus partendo dalla Lombardia e ... Leggi su cineblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con l’ombra di un nuovo Lockdown che si staglia all’orizzonte, e misure come il coprifuoco localizzato applicato in alcune regioni come Lombardia, Lazio e Campania, debutta stasera 22 ottobre alle ore 20:00 presso il Cinema Moderno – The Space diildidi cui vi proponiamo il trailer ufficiale. La pellicola, nata da un’idea di Luigie patrocinata da ANCI, Polizia di Stato e SIMEU (Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza), è stata girata durante il lockdown nelle zone Covid più colpite durante il picco dell’emergenza sanitaria. Il film traccia una linea immaginaria che rappresenta il punto di contatto nella battaglia contro il virus partendo dalla Lombardia e ...

