Under 21: Islanda-Italia verrà recuperata il 12 novembre, poi Lussemburgo e Svezia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Islanda-Italia Under 21 verrà recuperata il 12 novembre a Reykjavik. Lo ha stabilito l’Uefa, che ha riformulato così il calendario degli azzurrini nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La partita si sarebbe dovuta disputare il 9 ottobre, ma come tutti sanno è stata rinviata per via della comunicazione arrivata alla delegazione Italiana di quarantena obbligatoria su decisione delle autorità islandesi dopo alcuni casi di contagio all’interno del gruppo guidato dal ct Nicolato. La sfida con il Lussemburgo viene così posticipata da giovedì 12 a domenica 15 novembre, slitta a mercoledì 18 novembre lo scontro con la Svezia in programma a Pisa, ultima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020)21 verràil 12a Reykjavik. Lo ha stabilito l’Uefa, che ha riformulato così il calendario degli azzurrini nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La partita si sarebbe dovuta disputare il 9 ottobre, ma come tutti sanno è stata rinviata per via della comunicazione arrivata alla delegazionena di quarantena obbligatoria su decisione delle autorità islandesi dopo alcuni casi di contagio all’interno del gruppo guidato dal ct Nicolato. La sfida con ilviene così posticipata da giovedì 12 a domenica 15, slitta a mercoledì 18lo scontro con lain programma a Pisa, ultima ...

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Under21, #IslandaItalia verrà recuperata il 12 novembre: poi #Lussemburgo e #Svezia per gli azzurrini - sportface2016 : #Under21, #IslandaItalia verrà recuperata il 12 novembre: poi #Lussemburgo e #Svezia per gli azzurrini - Tonio_Cimmax : @Torrenapoli1 Torre ma l'Asl li mette in quarantena cosa succede? No perché l'Italia under 21 è stata messa dall'Is… - Tonio_Cimmax : @RisorgINT Che poi chiederei perché invece l'Islanda mi sembra mise in quarantena l'Italia Under 21 con successo rinvio della partita? - Chiedonoperme : RT @Agospino1: @capuanogio Ma invece islanda italia under 21 chi l'ha vietata e chi l'ha rinviata... Chiedo per un amico... -