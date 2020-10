“Temptation Island 2020” il finale: Carlotta incontenibile e il triangolo Alberto, Nunzia e Speranza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cala il sipario sull’edizione 2020 di Temptation Island con una serie di sorprese e colpi di scena molto appetitosi. A partire dal triangolo Speranza, Nunzia e Alberto. Chiamati per un confronto a tre davvero infuocato Temptation Island 2020: i ritratti delle sei coppie concorrenti sfoglia la gallery Se invece per Carlotta e Nello le cose finiscono nel migliore dei modi, anello di fidanzamento incluso, per le altre coppie è tempo di bilanci. A un mese di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cala il sipario sull’edizione 2020 di Temptationcon una serie di sorprese e colpi di scena molto appetitosi. A partire dal. Chiamati per un confronto a tre davvero infuocato Temptation2020: i ritratti delle sei coppie concorrenti sfoglia la gallery Se invece pere Nello le cose finiscono nel migliore dei modi, anello di fidanzamento incluso, per le altre coppie è tempo di bilanci. A un mese di ...

