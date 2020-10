Stefano Sala, pesanti accuse contro Dayane Mello: “Non credo alle sue lacrime” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A parlare di Dayane Mello, lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip, è il suo noto ex compagno Stefano Sala. Fortissime le dichiarazioni dell’ex della Mello che, parlando della figlia e del loro rapporto ai microfoni di Chi, che sembra essere diverso da come descritto dalla modella ora gieffina nella casa più spiata d’Italia. Stefano Sala attacca l’ex Dayane Mello “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato“, sono fortissime le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sala, l’ex compagno di Dayane ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A parlare di, lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip, è il suo noto ex compagno. Fortissime le dichiarazioni dell’ex dellache, parlando della figlia e del loro rapporto ai microfoni di Chi, che sembra essere diverso da come descritto dalla modella ora gieffina nella casa più spiata d’Italia.attacca l’ex“Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato“, sono fortissime le dichiarazioni rilasciate da, l’ex compagno di...

la_va_nee : @hugscarrots Ma dove sta parlando Stefano sala ?? Non riesco a capire ?? - Emyli009 : RT @xchoconath: Stefano Sala che si lamenta del fatto che i compagni di Sofia le chiedano cosa sta facendo la madre, lo stesso Stefano Sala… - Emyli009 : RT @chiaraxclown: che grandissimo cesso Stefano Sala aspetto con ansia un over party - Emyli009 : RT @tpwkjade: E poi toglietevi dalla testa che Stefano Sala ha rinunciato al lavoro per fare il mammo a tempo pieno, perché non è vero. Ste… - Emyli009 : RT @Babusskam: Stefano Sala è proprio un piccolo omuncolo e qui taccio #gfvip -