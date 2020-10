Quando nel 2009 i turchi fecero il GF sequestrando 9 ragazzine

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Siamo nel magico, la pandemia non esiste, i reality sono considerati il futuro dell’intrattenimento e il mondo è infestato di gente disposta a tutto per partecipare. Anche Internet è un mondo diverso; Facebook è appena nato, Twitter, Instagram e Pinterest non esistono, e non esistono nemmeno siti con materiale hard facilmente fruibile. Mentre le persone normali cercano d’arrangiarsi come possono, ina alcuni fini pensatori già vivono nel 2030. Su riviste, siti e giornali vengono pubblicizzati i primi casting per il GF turco, che si svolgerà in una splendida – e isolata – villa con piscina. Il premio in palio è una bella cifra, se non fosse che dietro non c’è una casa di produzione: ci sono tre amigos benestanti.Segui Termometro Politico su Google ...