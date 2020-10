Patuanelli, 'Sistema Camerale necessario in momento complicatissimo' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Sistema Camerale oggi è necessario se vogliamo accompagnare le imprese in un momento di transizione complicatissimo, verso quel percorso di digitalizzazione che stanno affrontando con difficoltà ma anche con grande tenacia". Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo in modalità telematica all'assemblea di Unioncamere. Il Sistema Camerale, ha sottolineato ancora Patuanelli è "necessario per far arrivare a meta, e velocemente, i sistemi che implementiamo per le imprese", ha concluso. "Dai prossimi giorni comincerò a sottoscrivere i primi commissariamenti - afferma il ministro - e ritengo che sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Iloggi èse vogliamo accompagnare le imprese in undi transizione, verso quel percorso di digitalizzazione che stanno affrontando con difficoltà ma anche con grande tenacia". Così Stefano, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo in modalità telematica all'assemblea di Unioncamere. Il, ha sottolineato ancoraè "per far arrivare a meta, e velocemente, i sistemi che implementiamo per le imprese", ha concluso. "Dai prossimi giorni comincerò a sottoscrivere i primi commissariamenti - afferma il ministro - e ritengo che sia ...

Digital transformation, Cdp lancia due nuovi acceleratori per le imprese ad “alto potenziale”

Via a Piattaforma Imprese e Digital Xcelerator finalizzati a supportare il capitale umano sul fronte delle strategie, dello sviluppo manageriale e dell'innovazione. Patuanelli: "Le nostre aziende devo ...

