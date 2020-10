“Non avete accolto uno solo dei nostri emendamenti” Opposizione e governo | muro contro muro

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo spiraglio di dialogo tra maggioranza esi chiude prima di aprirsi. Il tavolo di “consultazione permanente” proposto dal mediatore Casini non trova spazio. Il refolo di possibile clima bipartisan si spegne insieme al discorso di Giuseppe Conte che, nell’aula del Senato trasmessa in diretta televisiva per illustrare ex post i contenuti dell’ultimo Dpcm, non nomina mai la parola “opposizioni”. Rivendica le misure prese, il bilanciamento tra salute e produttività, la “resilienza”. Ringrazia Protezione Civile, Cts, cittadini, parti sociali, sindacati, associazioni. Si duole di non aver potuto riferire in via preventiva sul Dpcm, che è comunque frutto di “intenso dialogo tra ministri, forze di maggioranza, Cts, regioni ed enti locali”. Insomma, si impegna per spazzare via ombre di ...