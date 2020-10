Mafia | Definitive Edition | tecnologia all' avanguardia che pone le basi per la next-gen - articolo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con l'arrivo di, la trilogia è finalmente completa. Tutti e tre i giochi della serie sono stati aggiornati e portati su console moderne ma, ironicamente, è il primoad essere il più avanzato tecnicamente, offrendo anche una interessante alternativa ai riflessi ray traced. Si tratta di una feature presente su tutte le versioni console, versioni che sono tutte simili tra loro. Infatti, stranamente, sia PS4 Pro che Xbox One X fanno girare il gioco a risoluzione nativa 1440p, anche se la console di Microsoft offre migliori qualità delle ombre e occlusione ambientale, ed un frame-rate di 30fps più stabile. Sulle console standard c'è invece la solita differenza: 1080p per PS4 e 900p su Xbox One, e tutte le versioni utilizzano il temporal anti-aliasing, ...

Eurogamer_it : Il DigitalFoundry testa tutte le versioni e analizza il ray tracing di Mafia: Definitive Edition. Ecco il verdetto! - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #Mafia: Definitive Edition, la guida ai trofei è finalmente disponibile sul nostro forum - bigdarktiger : ABBIAMO TANTI AMICI - Mafia 2 Definitive Edition - Gameplay ITA - Walkth... - PlayStationBit : #Mafia: Definitive Edition, la guida ai trofei è finalmente disponibile sul nostro forum - Dgd312 : MAFIA DEFINITIVE EDITION EP#06 PC-COMMENTARY ITALIANO-GIOCO COMPLETO -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Definitive

Corriere della Sera

(dall'inviata Elvira Terranova) - Rianalizzare, a distanza di 28 anni, "i reperti trovati sul luogo della strage di Capaci e di Via D'Amelio", ma anche "rileggere le intercettazioni" registrate "in al ...(dall'inviata Elvira Terranova) - Rianalizzare, a distanza di 28 anni, "i reperti trovati sul luogo della strage di Capaci e di Via D'Amelio", ma anche "rileggere le intercettazioni" registrate "in al ...