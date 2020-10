La pandemia non è sfuggita di mano ma il Covid in alcune zone circola più velocemente. Brusaferro: “Limitare i contatti allo stretto necessario” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e componente del Cts, Silvio Brusaferro, la pandemia in Italia “non è sfuggita di mano” e “il sistema sta reagendo anche se nelle aree più colpite i dipartimenti di prevenzione sono sotto stress”. “Per questo – ha aggiunto il numero uno dell’Iss in un colloquio con il Corriere – è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia”. “E’ importante – ha detto ancora Brusaferro – che ci sia allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e componente del Cts, Silvio, lain Italia “non èdi” e “il sistema sta reagendo anche se nelle aree più colpite i dipartimenti di prevenzione sono sotto stress”. “Per questo – ha aggiunto il numero uno dell’Iss in un colloquio con il Corriere – è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia”. “E’ importante – ha detto ancora– che ci sia allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più ...

