Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: "Ho controllato il profilo Instagram di Pierpaolo Pretelli" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, reclusa nella casa del 'Grande Fratello Vip 5', nelle scorse ore, ha fatto alcune confessioni su Pierpaolo Pretelli. Come riportato da Biccy.it, l'ex moglie di Flavio Briatore ha spiato il personal trainer prima di entrare nella casa di Cinecittà. Gregoraci: "Io sono andata a controllare chi eravate, perché non conoscevo quasi nessuno. Mi sono detta 'Zelletta chi?'. Poi ho visto qualcosa on line e ho pensato che Andrea e Pierpaolo fossero dei bellissimi ragazzi. Forse tra voi l'unico che sapevo chi era è Francesco, ma come figlio di Alba. Comunque prima di arrivare qui sono andata a controllare il profilo di Pier. Quando sono andata sul suo Instagram?

