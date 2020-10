GF Vip 5, Stefano Sala lancia una bomba sulla ex Dayane Mello: “Bugiarda, non l’ho mai amata” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Sala non ci sta e ha deciso di dire la sua a proposito della storia d’amore vissuta anni fa con Dayane Mello, modella brasiliana che per appena un anno è stata la sua fidanzata e da cui ha avuto la sua prima figlia, Sofia. Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, la Mello non ha parlato affatto bene del padre di sua figlia e dei suoceri, i nonni paterni di Sofia, che sostanzialmente accusa di non farle vedere la figlia come vorrebbe. La situazione, però, non starebbe proprio così. Infuriato, in un’intervista al settimanale “Chi” Stefano Sala ha spiegato che nonostante l’affido congiunto, Sofia vive con lui ed è lui a provvedere a tutte le sue necessità, anche economiche, lasciando sostanzialmente ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)non ci sta e ha deciso di dire la sua a proposito della storia d’amore vissuta anni fa con, modella brasiliana che per appena un anno è stata la sua fidanzata e da cui ha avuto la sua prima figlia, Sofia. Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, lanon ha parlato affatto bene del padre di sua figlia e dei suoceri, i nonni paterni di Sofia, che sostanzialmente accusa di non farle vedere la figlia come vorrebbe. La situazione, però, non starebbe proprio così. Infuriato, in un’intervista al settimanale “Chi”ha spiegato che nonostante l’affido congiunto, Sofia vive con lui ed è lui a provvedere a tutte le sue necessità, anche economiche, lasciando sostanzialmente ...

