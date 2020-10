Facebook Dating arriva in Italia e non c' entra niente con Tinder

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un anno dopo il lancio negli Stati Uniti,in, la nuova sezione del social network dedicato agli incontri. Basta like sotto alle foto o messaggi privati, ora hai a disposizione uno strumento in stileper rimorchiare senza essere beccato. Anche se ci sono tante differenze rispetto a quella realtà: non dovrai fare nessuno swipe, non dovrai scaricare un'app diversa – troverai tutto all'interno di– e non potrai scambiarti immagini, video, link o pagamenti. Insomma, tutto cerca di instradarti verso relazioni autentiche e profonde, partendo da punti in comune come interessi, eventi e gruppi, ma ci sono un paio di escamotage per capire se puoi interessare ad un'amica o a qualcuno all'interno della tua cerchia di contatti. ...