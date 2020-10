Ecco l’identikit dei nuovi contagiati

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gabriele Laganà Ie quelli ricoverati in terapia intensiva sono più giovani rispetto ai soggetti colpiti nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Attualmente i malati vengono anche colpiti da una patologia meno grave L’emergenza sanitaria legata al coronavirus oggi è ben diversa da quella che si è verificata in Italia tra marzo ed aprile. Vi è un motivo ben preciso che può spiegare tale differenza. I soggetti attualmente colpiti dalla malattia, e anche quelli in rianimazione, sono più giovani rispetto alle persone contagiate in quella che può essere definita "prima fase". I pazienti, di conseguenza, hanno raramente altri problemi di salute, così per loro affrontare e superare Covid risulta meno rischioso. Non di meno, i...