Dinamo Kiev Juve di Champions 0-2 tabellino e commento: riecco Alvaro Morata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’articolo della Gazzetta dello sport di oggi riporta: “Bandierine numero due e tre piantate. Il lavoro rimasto a metà a Crotone viene completato a Kiev: in coppa, nella sua coppa, almeno quando gioca per la Juventus. Alvaro Morata piazza altre due firme, inserisce due “esperienze” nel curriculum. Vengono buone subito, per la Juve che aveva bisogno di svoltare, verranno buone per lui, quando per il suo posto “di lavoro” ci sarà più concorrenza. Tre gol in quattro giorni: se il ritmo è questo, provate voi a toglierlo dal centro dell’attacco bianconero. Il talento gli è sempre stato riconosciuto, ma in carriera a volte gli è mancato l’istinto da bomber, la capacità di cogliere l’occasione quando si ... Leggi su finoallajuve (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’articolo della Gazzetta dello sport di oggi riporta: “Bandierine numero due e tre piantate. Il lavoro rimasto a metà a Crotone viene completato a: in coppa, nella sua coppa, almeno quando gioca per lantus.piazza altre due firme, inserisce due “esperienze” nel curriculum. Vengono buone subito, per lache aveva bisogno di svoltare, verranno buone per lui, quando per il suo posto “di lavoro” ci sarà più concorrenza. Tre gol in quattro giorni: se il ritmo è questo, provate voi a toglierlo dal centro dell’attacco bianconero. Il talento gli è sempre stato riconosciuto, ma in carriera a volte gli è mancato l’istinto da bomber, la capacità di cogliere l’occasione quando si ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - JuventusTV : ?? Siamo LIVE con il post-partita di #DynamoJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ???? LIVE QUI ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - dan_ceres : DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 • Morata e Ramsey ottimi. Analisi e voti. ||| Jutube - eclipsedlunatic : RT @GiulioMola: Radio Rai, il radiocronista Francesco Repice nel presentare la partita Dinamo Kiev-Iuventus: 'Debutto in Champions per Pirl… -