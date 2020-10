Crisanti su Contagi: Situazione Preoccupante, Lo Dicono i Numeri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Andrea Crisanti, ospite a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, si esprime in merito ai Contagi in aumento in Italia. “La Situazione è sicuramente molto Preoccupante, lo Dicono i Numeri. Anche retrospettivamente, guardando a come stavamo a fine giugno e luglio quando avevamo 150 casi, sicuramente i Numeri di oggi dimostrano che non si è fatto abbastanza … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Andrea, ospite a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, si esprime in merito aiin aumento in Italia. “Laè sicuramente molto, lo. Anche retrospettivamente, guardando a come stavamo a fine giugno e luglio quando avevamo 150 casi, sicuramente idi oggi dimostrano che non si è fatto abbastanza …

agorarai : 'Il problema non è tanto attivare delle misure di restrizione, il problema è fare degli investimenti per tenere i c… - dellorco85 : Alcune regioni iniziano a sospendere il contact tracing, contagi fuori controllo. Crisanti parla di un “Vaccino per… - Linkiesta : L’esecutivo e il Cts non hanno recepito i suggerimenti fatti dall’unico esperto che a marzo era riuscito, in Veneto… - FrancescoRigh10 : RT @Miti_Vigliero: L’incomprensibile sciatteria del governo che ha ignorato il piano del virologo Crisanti - libermentis : RT @violet6femme: @manolo_loop @AlRobecchi Per favore leggete e fate leggere -