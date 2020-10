Coronavirus | Gentiloni | “Non ci sarà una ripresa a ‘V’ Dovremmo evitare recessione a ‘W’ evitando crolli improvvisi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Una crisi che in otto mesi ha rivoluzionato il pianeta”. Paolo, commissario europeo agli affari economici della Commissione Europea, apre i lavori parlamentari a Bruxelles, senza utilizzare mezze parole. “Per l’Unione Europea le ultime previsioni, sui dati FMI, ci mostrano che crescita nella zona Euro sarà -8,3%, come termine di paragone, -4,1% nel 2009 nel periodo peggiore della crisi finanziaria – spiega– e le conseguenze sociali saranno profonde e questa crisi lascerà ferite e cicatrici profondi e la povertà nel mondo secondo i dati della Banca Mondiale aumenterà di 124 milioni di persone. Qualcosa – sottolinea – che metterà a rischio le misure messe in campo negli ultimi 30 anni per sradicare la povertà”. Per ...