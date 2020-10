Coronavirus e violazioni, tutte le multe possibili per esercizi commerciali e persone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha messo a punto un prontuario con tutte le violazioni oggi contemplate dall’emergenza Coronavirus. Previste 22 sanzioni diverse. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha messo a punto un prontuario conleoggi contemplate dall’emergenza. Previste 22 sanzioni diverse.

fattoquotidiano : Coronavirus, denunciato un positivo che viaggiava in metro. Chiusi per violazioni una discoteca, un club privé e qu… - SteIarda : RT @Affaritaliani: Ugo Mattei (Associazione Rodotà): ' Violazioni della libertà con il lockdown? Si può ricorrere alla Corte Europea dei Di… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ugo Mattei (Associazione Rodotà): ' Violazioni della libertà con il lockdown? Si può ricorrere alla Corte Europea dei Di… - Affaritaliani : Ugo Mattei (Associazione Rodotà): ' Violazioni della libertà con il lockdown? Si può ricorrere alla Corte Europea d… - delucap55 : Coronavirus, denunciato un positivo che viaggiava in metro. Chiusi per violazioni una discoteca, un club privé e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus violazioni Coronavirus, tutte le multe possibili per esercizi commerciali e persone fisiche Il Sole 24 ORE Coronavirus, tutte le multe possibili per esercizi commerciali e persone fisiche

Da non dimenticare il caso di violazione dell’ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo». Vale a dire, per il COVID-19, il mancato rispetto ...

Assembramenti, altre sanzioni

Forte appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di adottare tutte le precauzioni possibili per limitare la diffusione del Covid-19, ma anche attività di ... nove persone che si ...

Da non dimenticare il caso di violazione dell’ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo». Vale a dire, per il COVID-19, il mancato rispetto ...Forte appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di adottare tutte le precauzioni possibili per limitare la diffusione del Covid-19, ma anche attività di ... nove persone che si ...