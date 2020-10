Coronavirus, Conte: “Il nemico non è stato ancora sconfitto. Nelle prossime settimane dobbiamo rimanere ben concentrati, soprattutto sul contenimento del contagio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nelle prossime settimane dobbiamo rimanere ben concentrati, soprattutto sul Contenimento del contagio. Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto, circola ancora tra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima, questa volta forti dell’esperienza della scorsa primavera, dobbiamo quindi adoperarci rimanendo vigile prudenti”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa in Senato sulle misure adottate nello scorso Dpcm. “Il governo – ha aggiunto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “bensulnimento del contagio. Siamo consapevoli che ilnon è, circolatra noi. Siamodentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima, questa volta forti dell’esperienza della scorsa primavera,quindi adoperarci rimanendo vigile prudenti”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, nel corso dell’informativa in Senato sulle misure adottate nello scorso Dpcm. “Il governo – ha aggiunto il ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contagio”… - Carmela_oltre : RT @Cartabellotta: #Conte: strategia per affrontare #SecondaOndata deve tutelare #salute ma anche #Economia Condivido e sottoscrivo, ma 1… -