Contagi all’ospedale di Ariano | Ciampi | “Dare ascolto al territorio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La difficile situazione dell’ospedale dicon un medico e 6 infermieriati e l’intero edificio sottoposto a sanificazione ci fa ritornare indietro ai giorni dell’emergenza in cui proprio questo nosocomio fu più volte chiuso a causa di una avventurosa gestione degli ingressi”. Così in una nota stampa Vincenzo, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle. Che prosegue: “Si trascura così l’esigenza di assicurare i livelli di assistenza in aree periferiche (lo stop ai ricoveri e agli interventi in elezione è la norma). Si ascoltino le amministrazioni locali, si tenga conto che si può operare utilizzando ordinatamente la palazzina covid del Moscati di Avellino, abbandonando la politica della parcellizzazione ...