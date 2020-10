Ci sarà il coprifuoco alle 23 in tutta Italia nel nuovo DPCM? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un nuovo DPCM forse già domenica con ulteriori misure restrittive per contrastare l’avanzata della seconda ondata dell’epidemia di COVID-19. Le restrizioni potrebbero andare dalla chiusura di piscine e palestre all’ingresso scaglionato nelle scuole per gli studenti più grandi. Ma, scrive Repubblica, non è scongiurata l’ipotesi di un coprifuoco generalizzato a tutto il paese alle 23: Nuove ordinanze regionali sempre più stringenti, che potrebbero imporre ad esempio nelle università del Lazio le lezioni a distanza dal secondo anno in avanti. E, soprattutto, un nuovo DPCM entro domenica sera, con la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali nel fine settimana, l’ipotesi di un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unforse già domenica con ulteriori misure restrittive per contrastare l’avanzata della seconda ondata dell’epidemia di COVID-19. Le restrizioni potrebbero andare dalla chiusura di piscine e palestre all’ingresso scaglionato nelle scuole per gli studenti più grandi. Ma, scrive Repubblica, non è scongiurata l’ipotesi di ungeneralizzato a tutto il paese23: Nuove ordinanze regionali sempre più stringenti, che potrebbero imporre ad esempio nelle università del Lazio le lezioni a distanza dal secondo anno in avanti. E, soprattutto, unentro domenica sera, con la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali nel fine settimana, l’ipotesi di un ...

stanzaselvaggia : Molto semplicemente, se Milano è in una situazione critica e tra 15 giorni, dice Fontana, ci potrebbe essere “una s… - Corriere : De Luca: «Coprifuoco alle 22 per Halloween, la festa monumento all’imbecillità» - TuttoMercatoWeb : #DeLuca tuona: “#Halloween monumento all’imbecillità, in quel week-end chiuderemo tutto e ci sarà #coprifuoco dalle… - jabbaTM : RT @antonio_bordin: Sarà bellissimo vederli varare il loro #coprifuoco , devastare definitivamente e far fallire la filiera di bar, locali… - LucaSucci : RT @antonio_bordin: Sarà bellissimo vederli varare il loro #coprifuoco , devastare definitivamente e far fallire la filiera di bar, locali… -

