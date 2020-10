Calciomercato Juve, scambio pazzesco col Barcellona: tifosi in delirio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Juventus e il Barcellona tornano ad essere protagoniste del Calciomercato. Dopo la trattativa per Pjanic, i blaugrana tentano di portare a compimento un altro scambio. In casa Juventus c’è un giocatore che scalpita per tornare in campo e quando gli viene concessa la possibilità non riesce a incidere. Paulo Dybala, da super spalla di … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lantus e iltornano ad essere protagoniste del. Dopo la trattativa per Pjanic, i blaugrana tentano di portare a compimento un altro. In casantus c’è un giocatore che scalpita per tornare in campo e quando gli viene concessa la possibilità non riesce a incidere. Paulo Dybala, da super spalla di … L'articolo proviene da Inews.it.

