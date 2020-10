Aurora Ramazzotti “problema” di salute: “Fatico a vedere la mia guarigione” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La giovane Aurora Ramazzotti, qualche mese fa ha rivelato il suo problema di salute ai followers ed ora li aggiorna passo dopo passo. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti dimostra un coraggio da vera leonessa e combatte contro ogni forma di body shaming: non ha paura a mostrare il suo visto segnato dall’acne … L'articolo Aurora Ramazzotti “problema” di salute: “Fatico a vedere la mia guarigione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La giovane, qualche mese fa ha rivelato il suo problema diai followers ed ora li aggiorna passo dopo passo. La figlia di Michelle Hunziker e Erosdimostra un coraggio da vera leonessa e combatte contro ogni forma di body shaming: non ha paura a mostrare il suo visto segnato dall’acne … L'articolo“problema” di: “Fatico ala mia guarigione” proviene da www.meteoweek.com.

KissBieberVero : RT @Mic__hela: GRANDE FRATELLO HO BISOGNO DI UN CONFRONTO IMMEDIATO STILE FALÒ DI TEMPTATION ISLAND PER TOMMASO E AURORA RAMAZZOTTI. #GFVIP - KissBieberVero : RT @bluemoonblue00: Zorzini sapete cosa mi piacerebbe vedere? Aurora Ramazzotti che va in casa per fare pace con Tommaso #GFVIP - KissBieberVero : RT @ArgentineBlood: Per far rimanere Tommaso Zorzi fino a febbraio il @GrandeFratello deve solo far entrare Aurora Ramazzotti a dirgli di… - KissBieberVero : RT @ThisCasino: PARTE PIÙ BELLA COSA TOMMYZORZI: 'NON POSSO CANTARE RAMAZZOTTI FINO A QUANDO NON FACCIO PACE CON AURORA' GRANDE FRATELLO… - passioniepensi1 : Proporrei Aurora di Eros Ramazzotti per continuare il mood depressivo di Tommy #GFVIP -