‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 20 10 20

(Di martedì 20 ottobre 2020) Oh, sentite, ma qui inizia a non essere semplice fare un commento armonioso e lineare quando le puntate altro non sono che un’accozzaglia di cose disconnesse che durano 10 minuti l’una. Al netto della pubblicità ladura più o meno un’ora e in questa ora abbiamo parlato almeno di sette situazioni diverse con un avvicendamento di facce che io manco ricordo tutti quelli che hanno parlato. In pratica passiamo da puntate dedicate SOLO a Gemma Galgani con 60 minuti fissi no stop sul suo faccione tirato a lucido, a puntate in cui in un’ora un altro po’ interpellano pure il mio parrucchiere sulle sue vicende sentimentali.sconnessa, commento sconnesso, prendetevela con la DeFy: – Beatrice Buonocore è bellissima, davvero bellissima, oggi le hanno fatto un paio di primi piani che wow, ...