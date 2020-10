Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: nuova corteggiatrice per Davide, screzi in studio (Di martedì 20 ottobre 2020) Continuano gli appuntamenti con Uomini e Donne come sempre, le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio, 20 ottobre, rivelano sorprese per Davide. Quest’ultimo è sembrato legare parecchio con Beatrice che, tuttavia, è sembrata un po’ troppo infantile per molti utenti del web. Gli altri tronisti, invece, proseguiranno con la conoscenze dei loro corteggiatori e corteggiatrici. Al trono over, invece, non mancheranno gli alterchi tra alcuni protagonisti del parterre. Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne Nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne abbiamo assistito a diversi episodi tra cui uno screzio tra Nicola e Veronica. Tra i due c’è stato un bacio, il ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 ottobre 2020) Continuano gli appuntamenti concome sempre, ledella puntata di, 20 ottobre, rivelano sorprese per. Quest’ultimo è sembrato legare parecchio con Beatrice che, tuttavia, è sembrata un po’ troppo infantile per molti utenti del web. Gli altri tronisti, invece, proseguiranno con la conoscenze dei loro corteggiatori e corteggiatrici. Al trono over, invece, non mancheranno gli alterchi tra alcuni protagonisti del parterre. Dove eravamo rimasti aNell’ultimo appuntamento diabbiamo assistito a diversi episodi tra cui unoo tra Nicola e Veronica. Tra i due c’è stato un bacio, il ...

