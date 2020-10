Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 09:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in apertura la Lombardia verso il coprifuoco alle ore 23 erano bardia chiede al governo di istituire un coprifuoco dalle 23 alle 5 ok di speranza restituzione in arrivo in altre città i casi scendono sotto quota 10.000 in netto calo anche il numero di tamponi che si ferma a 98.000 Sale leggermente il numero dei contagi o meglio dei decessi che arriva a 73 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez di sensibilizzare i propri fan sui social all’utilizzo della mascherina come protezione nel emergenza coronavirus ancora in corso a riferire lo stesso ora apre con una serie di storie pubblicate su Instagram rispetto al Decreto che è stato firmato c’è stata una presa di posizione da parte dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in apertura la Lombardia verso il coprifuoco alle ore 23 erano bardia chiede al governo di istituire un coprifuoco dalle 23 alle 5 ok di speranza restituzione in arrivo in altre città i casi scendono sotto quota 10.000 in netto calo anche il numero di tamponi che si ferma a 98.000 Sale leggermente il numero dei contagi o meglio dei decessi che arriva a 73 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez di sensibilizzare i propri fan sui social all’utilizzo della mascherina come protezione nel emergenza coronavirus ancora in corso a riferire lo stesso ora apre con una serie di storie pubblicate su Instagram rispetto al Decreto che è stato firmato c’è stata una presa di posizione da parte dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Oms: in Europa errori sulla quarantena. Negli Stati Uniti oltre 220 mila morti Il Sole 24 ORE Jeff Bridges annuncia su Twitter: «Ho un cancro, è grave ma ho una grande equipe medica»

Jeff Bridges ha annunciato su Twitter di essere affetto da un linfoma, per il quale inizierà subito le cure. L'attore americano, protagonista del Grande Lebowski, 70 anni, ha ...

Coronavirus ultime notizie. Oms: in Europa errori sulla quarantena. Negli Stati Uniti oltre 220 mila morti

L'aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato “non sono state messe in quarantena per un periodo ade ...

