UFC NEWS | McGregor a UFC 257? Le ultime notizie dal mondo UFC

(Di martedì 20 ottobre 2020) Conortornerà a UFC? Di questa e di tante altre novità degli ultimi giorni parleremo nel consueto appuntamento settimanale con UFC. Dunque, archiviata UFC FIGHT NIGHT 180 che ha visto il ritorno di Brian Ortega con una grande e dominante prestazione nei confronti di “The Korean Zombie”. E in attesa del grandioso ritorno di Khabib Nurmagomedov a UFC 254 in questo fine settimana, adesso è il momento di vedere lee più rilevantidalUFC. Conortorna a UFC? Come già ampiamente anticipato, il ritorno nell’ottagono del famoso fighter irlandese sembrerebbe ormai cosa certa. Tuttavia, negli ultimi giorni ci sono state rilevanti novità per quanto ...